“Iris terá muita dificuldade em cumprir promessas nos dois primeiros anos”, diz vereador

Para Delegado Eduardo Prado, há um distanciamento entre a Câmara e a prefeitura, o que é prejudicial

Líder do bloco “Por Uma Goiânia Melhor” na Câmara, o vereador Delegado Eduardo Prado (PV) afirmou ao Jornal Opção que todos os 35 parlamentares querem contribuir com a gestão do prefeito Iris Rezende (PMDB), mas este precisa demonstrar que quer ajuda. “Até agora o que vemos é um distanciamento entre o Legislativo e o prefeito”, lamentou.

Um dos motivos da falta de sinergia é justamente o “comportamento” de alguns secretários municipais, que são constantes alvos de reclamações. Na semana passada, durante a prestação de contas, o líder do PMDB, Clécio Alves, chegou a usar a palavra para reclamar publicamente e cobrar atitude de Iris no que diz respeito à “falta de respeito” da secretária de Saúde (SMS), Fátima Mrué, para com os vereadores. “A própria base vem criticando a postura dos auxiliares”, destacou o pevista.

Delegado Eduardo Prado relata que ele mesmo teve problema com a titular da pasta, que não o recebeu para tratar sobre a grave situação dos diabéticos na capital — que até hoje não foram atendidos em sua totalidade pela inoperância da atual gestão. O imbróglio é em torno do acerto com os fornecedores, que cobram um cronograma de pagamento das dívidas que têm com a prefeitura.

Alegando uma dívida imediata de R$ 570 milhões, a gestão Iris sofre para resolver problemas básicos, como tapar buracos, fornecer medicamentos e até dar início ao ano letivo na rede municipal de forma plena. Na avaliação do vereador pelo PV, o prefeito “terá muita dificuldade” em cumprir as promessas de campanha — “pelo menos nesses dois primeiros anos”.

“Espero que secretários façam planejamento operacional de longo prazo para que a prefeitura possa sair deste atoleiro. Espero que Iris coloque pessoas técnicas nos lugares corretos”, alertou.