Iris sanciona lei que homenageia Cristiano Araújo com nome de unidade de Saúde

Matéria havia sido aprovada pela Câmara Municipal no final do último ano

O prefeito Iris Rezende (PMDB) sancionou lei que homenageia o cantor sertanejo Cristiano Araújo, morto em um acidente de carro em junho de 2015 no município de Itumbiara. A matéria foi aprovada na Câmara Municipal no final do último ano, no dia 22 de dezembro.

A sanção do prefeito está no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (23/1). De autoria do ex-vereador Richard Nixon (PRTB), o projeto aprovado pela Câmara denomina a Unidade Básica de Saúde da região Noroeste, situada no bairro São Carlos, como UBS Cristiano Melo Araújo.