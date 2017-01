Iris Rezende: “População está horrorizada com o estado da administração de Goiânia”

Empossado, prefeito diz que convocará população, poderes e entidades para fazer um mutirão

Iris Rezende (PMDB) foi empossado, na tarde deste domingo (1º/1), prefeito de Goiânia para o mandato 2017-2020. Após a solenidade, realizada no Centro de Eventos da PUC Goiás, o peemedebista garantiu que trabalhará “dia e noite, sábado e domingo” para recuperar a cidade.

Segundo ele, a população está “horrorizada” com o estado em que se encontra a administração municipal. “Todas as obras estão paralisadas. Inclusive as com recursos federais, porque a prefeitura não dá contrapartida. Ou seja, o governo federal destacou verba e o município não cumpriu sua parte. Há quantos dias estamos sem coleta de lixo?”, questionou.

Iris garantiu, também, que, ao contrário do que disse o ex-prefeito Paulo Garcia (PT), há milhões em dívidas: “Apenas a empresa que aluga carros para a prefeitura tem R$ 50 milhões para receber, um débito apenas. Vamos fazer um levantamento em todas as áreas para descobrir qual a real situação.”

O anúncio oficial do secretariado será feito na manhã desta segunda-feira (2/1) e, tão logo constituído, o prefeito irá convocar um “mutirão” junto aos poderes, entidades e povo, “para fazer de Goiânia motivo de orgulho aos cidadãos e admiração de todo o Brasil.”

Durante breve discurso — o único da noite por orientação do presidente da sessão de posse, vereador Jorge Kajuru –, o decano peemedebista reforçou que adotará medidas contundentes em todas as áreas da administração. Para a área de Educação, citou o ensino infantil e fundamental como prioridades. Destacou, ainda, a importância de parceria com o governo do Estado e lembrou dos problemas do transporte coletivo da capital.

“Não temos o direito de fracassar e decepcionar Goiânia. Vamos com coragem todas as decisões necessárias para transforma novamente essa cidade motivo de orgulho para todos os goianienses”, discursou.

Recado para Iris e vereadores

Além de Iris, tomaram posse neste domingo os 35 vereadores eleitos na capital. Vereador mais votado, o apresentador Jorge Kajuru protagonizou momentos inusitados ao presidir a solenidade. Além de quebrar o protocolo e vetar discursos dos vereadores, inclusive o próprio, ele pediu desculpas à plateia pela demora da celebração e mandou um recado para Iris ao ler o termo de posse do prefeito eleito.

“Iris Rezende […] prefeito do dia 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020, conforme prometeu e irá cumprir”, disse a Iris, que respondeu com risadas.

Antes de encerrar a cerimônia, o apresentador também avisou aos vereadores eleitos que não iria permitir “tramoia” na eleição da presidência da Câmara de Goiânia, marcada para logo depois da solenidade de posse, e que também será presidida por Kajuru. “A população espera e irá conhecer ainda hoje o presidente do Legislativo goianiense”, decretou.