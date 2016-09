Iris Rezende: “Não preciso debater com meus adversários porque sou super conhecido”

Candidato do PMDB afirmou que prefere fazer entrevistas e que, na sua agenda, a prioridade são caminhadas e visitas em “bairros distantes”

O candidato do PMDB à Prefeitura de Goiânia, Iris Rezende, justificou sua ausência nos debates dizendo que já é “super conhecido” pela população e que prefere fazer visitas e caminhadas em “bairros distantes” a comparecer à programas de TV e de Rádio. Em entrevista ao Diário da Manhã, Iris disse que só vê sentido em comparecer se fosse, por exemplo, uma disputa para deputado federal.

“Tenho comigo a impressão de que não preciso me debater com os meus adversários porque sou super conhecido da população goianiense”, disse ele. “Se fosse uma disputa para pleito federal, entendo que teria que participar de debate porque o Brasil não me conhece em profundidade. Mas fui prefeito de Goiânia há pouco tempo e todos me conhecem”, argumentou.

Alinhado ao que vinham dizendo seus aliados, como seu candidato à vice, Major Araújo (PRP), Iris afirmou que, na sua agenda, não sobra espaço para os debates. “Se pegarem a minha agenda, irão se espantar diante dos inúmeros compromissos. Vou deixar de fazer uma caminhada lá no bairro distante da cidade para comparecer a debate?”, declarou o candidato.

Segundo ele, sua preferência é pelo formato de entrevista. Ele afirmou que confirmou sua participação no debate da TV Brasil Central, mas a emissora informou que não está promovendo debates, apenas realizando entrevistas com os candidatos. Iris Rezende será o entrevistado desta quinta-feira (15/9). Até agora, Iris faltou a todos os debates realizados durante a campanha.

Na entrevista, Iris também afirma que a intenção do PMDB é vencer a disputa no primeiro turno porque, segundo ele, é no segundo turno que começam as negociatas. Afirmando que voltou à disputa depois de ter desistido porque tem um débito com a cidade de Goiânia, Iris disse que seu primeiro compromisso, caso vença, será limpar a cidade. Depois, pretende cuidar das unidades de saúde, melhorar o transporte coletivo, asfaltar mais bairros e melhorar o ensino na capital.