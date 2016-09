Iris Rezende não participará de debate na Rádio Interativa. É o quarto a que falta

Líder nas pesquisas, candidato peemedebista alegou que não participará do embate com adversários por decisão de campanha

O ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende (PMDB) não comparecerá ao debate entre os candidatos à Prefeitura de Goiânia promovido pela Rádio Interativa na próxima sexta-feira (2/9). Para o debate, foram convidados os cinco primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto: Delegado Waldir (PR), Vanderlan Cardoso (PSB), Adriana Accorsi (PT) e Francisco Jr (PSD), além de Iris, que lidera as pesquisas na capital.

De acordo com uma produtora da rádio, o decano peemedebista recusou o convite afirmando que era uma “decisão de campanha”. Na agenda do candidato para a manhã de sexta, horário do debate, está prevista gravação para programa eleitoral.

Iris Rezende não esteve em nenhum dos três debates realizados até agora – pela TV Band, pela Rádio 730 e pela própria Interativa. Após o debate da Band, na última terça-feira (30/8), sua atitude de não comparecer aos embates foi criticada pelos adversários, que avaliaram que sua falta é desrespeitosa com a população.

O ex-governador parece querer fugir do confronto direto com os adversários por um motivo: quem lidera as pesquisas costuma ser mais atacado. Essa pelo menos foi a explicação dada por alguns adversários. De acordo com colegas de partido, indo a debates no primeiro turno o candidato iria encarar uma luta desigual, de seis contra um e isso pode, sim, ter influenciado a decisão do peemedebista.

O candidato a vice de sua chapa, deputado Major Araújo (PMDB), defendeu a decisão do ex-prefeito. De acordo com o parlamentar, Iris não foge do embate, mas prioriza outros compromissos de campanha. Ele chegou a sugerir que os comícios eram o motivo pelo qual Iris faltou aos debates e propôs que os últimos fossem realizados em horários alternativos.

O debate da próxima sexta, entretanto, não foi marcado em horário em que Iris estará em comício e mesmo assim, o candidato não participará.