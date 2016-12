Iris Rezende completa 83 anos e recebe militância em escritório político

Vereadores eleitos para a próxima legislatura da Câmara Municipal também estiveram no local para parabenizar o prefeito eleito

Centenas de pessoas foram ao escritório político de Iris Rezende (PMDB), no Setor Marista, em Goiânia, na manhã desta quinta-feira (22/12) para parabenizar o prefeito eleito da capital por seus 83 anos.

Devido ao grande número de pessoas, o prefeito improvisou um palanque para discursar a militância que foi cumprimentá-lo. “O carinho de vocês me emociona e me dá ainda mais forças para que eu possa retribuir a todos com muito trabalho e dedicação em prol da nossa cidade. Sou um homem grato à Deus e aos goianienses por tanto apoio e confiança”, destacou.

Diversos políticos também estiveram no local, muitos deles vereadores eleitos em Goiânia. Um deles, Vinícius Cirqueira, do Pros, gravou um vídeo-selfie com o prefeito, no qual é possível ver vários dos parlamentares que tomarão posse do mandato na Câmara Municipal no dia 1º de janeiro.

Estavam presentes, os eleitos Tiaozinho Porto (Pros), Vinicius Cirqueira (Pros), Leia Klébia (PSC), Sabrina Garcêz (PMB), Paulinho Graus (PDT), Paulo Daher (DEM), Carlin Café (PPS), Lucas Kitão (PSL), Delegado Eduardo Prado (PV), Gustavo Cruvinel (PV), Oseias Varão (PSB), Kleybe Morais (PSDC), Emilson Pereira (PTN), Tatiana Lemos (PCdoB), Zander (PEN), Wellington Peixoto (PMDB), além do deputado estadual Bruno Peixoto (PMDB).