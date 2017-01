Iris Rezende anuncia parte do secretariado. Veja lista dos 15 nomes

Prefeito de Goiânia apresentou, no Paço Municipal, auxiliares que tomam posse já nesta segunda-feira (2/1)

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), apresentou, na manhã desta terça-feira (2/1), os auxiliares que irão compor sua quarta gestão à frente da capital. Em discurso, ele disse que esse é o momento mais especial do ano para a administração: “Se a equipe é boa, quer dizer que a gestão será boa.”

Segundo o peemedebista, que fez o anúncio no Paço Municipal, todos foram escolhas pessoais e já estão cientes de que não terão férias por quatro anos, pois estarão envolvidos em “mutirões”.

Ao todo, foram anunciados 15 nomes que comporão a gestão municipal. Ao longo da semana, serão anunciados os demais.

Veja lista:

Chefia de Gabinete – Paulo Ortegal

Secretaria de Governo – Samuel Almeida

Secretaria de Finanças – Oseías Pacheco

Secretaria de Educação e Esporte (SME) – Marcelo Ferreira da Costa de Souza

Secretaria de Saúde – Fátima Mrué

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh) – Agenor Mariano (PMDB)

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) – Fernando Cozzetti Bertoldi de Souza

Secretaria da Mulher – Célia Valadão (PMDB)

Secretaria de Assistência Social – Márcia Pereira Carvalho

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Teconologia (Sedetec) – Macxuwell Novais Ferreira

Secretaria de Cultura – Kleber Adorno

Companhia Metropolitana de Urbanização de Goiânia (Comurg) – Denes Pereira Alves (PRTB)

Controladoria Geral do Município – Juliano Gomes Bezerra

Procuradoria-Geral do Município – Anna Vitória Gomes Caiado (filha do senador Ronaldo Caiado, do DEM)

Guarda Municipal Metropolitana – José Eulálio Vieira