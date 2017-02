Iris oferece equipe do governo do Estado para detalhar contas da gestão municipal

Prefeito elogiou disposição do governador Marconi Perillo por disponibilizar comissão da Sefaz em projeto de otimização e modernização da gestão pública

Durante visita à Câmara Municipal nesta segunda-feira (20/2), o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), ofereceu uma equipe do governo estadual para detalhar aos vereadores o déficit nas contas públicas da prefeitura.

A comissão formada por funcionários da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) auxilia o Paço há mais um de ano em um projeto de otimização e modernização da gestão pública. O acordo foi firmado com o ex-prefeito Paulo Garcia (PT) em 2016 e prorrogado na gestão Iris.

Em discurso na Casa de leis, o peemedebista afirmou que os servidores estaduais têm feito um “trabalho extraordinário” e elogiou a disposição do governador Marconi Perillo (PSDB) quanto à demanda.

“Assumi sabendo do trabalho e mandei chamá-los, convidei para ficar. O governador foi atencioso comigo e no dia seguinte formalizou a disposição. Fizeram a demonstração do que estavam fazendo e mantive o serviço”, informou aos vereadores.

Na tribuna, Iris citou a atual situação financeira do Instituto Municipal de Assistência ao Servidor (Imas) e da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). “É de cair de costas”, afirmou para, logo depois, pedir o auxílio de vereadores quanto à aprovação de projetos enviados pelo Executivo.