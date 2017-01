Iris nomeia ex-vereador para cargo de direção no Instituto de Previdência

Fábio Caixeta é o terceiro candidato que perdeu nas eleições municipais de 2016 a ser contemplado na gestão do peemedebista

O vereador Fabio Alves Caixeta (PSD) foi nomeado, na última quarta-feira (26/1), Diretor de Administração e Finanças do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia (IPSM). A informação está publicada no Diário Oficial do Município.

Fabio foi um dos vereadores que não conseguiram se reeleger nas eleições municipais de 2016. Assim, se tornou o terceiro ex-parlamentar sem cargo eletivo a ser contemplado na gestão de Iris Rezende (PMDB).

Assim como Fabio, o ex-vereador Mizair Lemes Júnior (PR) também ganhou um cargo de direção no setor de planejamento da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). Célia Valadão (PMDB), por sua vez, foi indicada para a Secretaria da Mulher.