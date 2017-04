“Iris não está doente, está embriagado pelo poder”, diz Paulo Magalhães

Se dizendo arrependido de tê-lo apoiado nas últimas eleições, parlamentar contestou alegação de que ele não teria base consistente porque não “deu cargos” aos vereadores

O vereador Paulo Magalhães (PSD) contestou, em entrevista ao Jornal Opção, as alegações do prefeito Iris Rezende (PMDB) de que ele não teria uma base consistente na Câmara Municipal porque “não deu cargos” aos parlamentares. Bastante crítico ao decano peemedebista, Paulo negou as acusações e se disse arrependido de tê-lo apoiado nas últimas eleições.

“Por toda a vida fui companheiro dele, só que ele voltou realmente mudado. Nós não estamos atrás de cargo não, estamos atrás de respeito. Ele tem que governar em sintonia com a Câmara”, afirmou o vereador. Para Paulo, Iris deixou de atender os vereadores para dar cargos “a inimigos” e para viabilizar a eleição de Íris Araújo (PMDB), que deve disputar mandato de deputada federal.

Apesar de ter sido eleito prometendo fazer o melhor governo da sua vida, Paulo faz uma aposta contrária: Para ele, esse será o pior mandato de Iris. “Encheu o governo dele de pessoas estranhas. Fiquei sabendo que ele economizou R$ 450 milhões, mas foi em cima das crianças com fome nas escolas, tirando gratificação de garis, sem médico nos Cais.”

Segundo o vereador, Iris chegou a dizer que não colocaria indicados de vereadores em Cais para impedir que eles “passassem os outros na frente”. Por outro lado, ressalta Paulo em alusão ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis), “Iris mandou pra Câmara um projeto de renegociação de impostos pra ‘isentar’ amigos dele”.

“Muitos falam que ele está doente, mas eu acho que ele está embriagado pelo poder. De qualquer forma, estou de cabeça baixa, arrependido do que fiz em favor dele”, admitiu o vereador. Agora, Paulo afirmou estar em contato com o governador Marconi Perillo (PSDB) para negociar obras na capital.

“Estou atrás do governador pra cumprir compromissos comigo, da Praça de Esportes e do Hospital do iIdoso no Setor Pedro Ludovico, e do trevo na GO-010, em frente ao bairro Jardim das Oliveiras, que ele até já liberou”, concluiu Paulo. Se declarando independente, o vereador do PSD diz que só vota à favor de projetos de Iris caso eles sejam benéficos à população.