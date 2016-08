Iris foi desrespeitoso com a população ao faltar a debate, afirma Francisco Jr

Candidato do PSD afirmou que quem lidera pesquisas costuma querer se preservar, mas acredita que em algum momento peemedebista terá que debater com os adversários

A ausência do candidato à Prefeitura de Goiânia Iris Rezende (PMDB) no debate da TV Band da última terça-feira (30/8) foi lamentada, nesta quarta-feira (31), por seu adversário na disputa, o deputado estadual Francisco Jr (PSD). De acordo com o parlamentar, o líder nas pesquisas de intenção de voto “poderia ser mais respeitoso com a população” caso fosse ao debate.

Francisco Jr lembrou, ainda, que Iris foi em eleições passadas “um grande crítico de quem faltava em debates”. Para ele, quem está na frente das pesquisas costuma querer se preservar, então o fato de o peemedebista não comparecer foi encarado com normalidade. “Mas acredito que em algum momento ele terá que debater, porque essa é a oportunidade de o eleitor conhecer e comparar as propostas e fazer sua opção”, defendeu.

O candidato pessedista reforçou a importância dos debates, principalmente dos televisionados, para a população. Segundo ele, é no debate que o cidadão comum percebe a campanha política e desperta para o período eleitoral.

O deputado estadual assumiu que o debate da terça-feira (30) teve um tom morno, mas afirmou que essa realidade deve mudar daqui para a frente. De acordo com o parlamentar, os candidatos aproveitaram a oportunidade para apresentar mais suas ideias, já que a campanha veiculada na televisão é muito rápida, e no próximo debate os questionamentos já devem começar a aparecer.