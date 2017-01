Iris deve nomear mais 13 secretários nos próximos dias

Prefeito de Goiânia voltou atrás e terá 28 pastas com status de secretarias: PRP, PDT e Ronaldo Caiado (DEM) farão indicações

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), planejava iniciar sua gestão com apenas 50 pessoas nomeadas: os principais auxiliares e cargos imprescindíveis. Contudo, as negociações da mesa diretora da Câmara e a própria configuração do Legislativo obrigou o peemedebista a rever o secretariado.

Tanto que, na última segunda-feira (2/1), foram anunciados 15 (vários deles surpreenderam até aliados mais próximos). Justamente por isso, nos próximos dias, mais 13 titulares serão nomeados, informa uma fonte. Há a possibilidade de Iris fazer nova apresentação ainda nesta semana.

A expectativa é que, finalmente, o PRP de Jorcelino Braga seja contemplado: após perder a vice-prefeitura (Major Araújo desistiu de assumir para ficar na Assembleia) e não conseguir sequer lugar na mesa diretora da Câmara (o vereador Milton Mercêz se disse traído por meia dúzia de bandidos), um dos principais aliados do PMDB ainda está por ser reconhecido. O PDT de Paulinho Graus também deve indicar um nome (pode até ser o próprio).

Outro que será atendido será o senador Ronaldo Caiado (DEM), que já teve a filha Anna Vitória Gomes Caiado nomeada procuradora-geral do Município e deve indicar ainda mais dois. Um deles será Joel Sant’Anna Braga, do DEM, que era cotado para Educação ou Ciência e Tecnologia. As duas pastas já foram preenchidas.

PTB, PTC e o PR também aguardam ser prestigiados. O Pros, de Rodrigo Melo, quer permanecer à frente da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), mas, ao que parece, deve haver mudança de planos.

Na campanha, Iris Rezende prometeu enxugar a máquina e diminuir o número de secretarias. Paulo Garcia (PT) deixou a prefeitura com 23 pastas.