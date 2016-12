Iris deve anunciar Joel Sant’Anna Braga para Educação e Samuel Almeida na Comurg

Prefeito eleito de Goiânia teria batido o martelo nos dois nomes nesta terça-feira (29/12)

Após reunião na tarde desta terça-feira (27/12), uma fonte irista revelou ao Jornal Opção que o prefeito eleito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), bateu o martelo e deve indicar Joel Sant’Anna Braga (DEM) para a Secretaria Municipal de Educação.

Irmão do deputado federal Alexandre Baldy (PTN) e genro do ex-vice-presidente da República Marco Maciel, ele entrará na cota do senador Ronaldo Caiado (também do DEM). Chegou a ser sondado para uma secretaria de Desenvolvimento Econômico ou de Ciências e Tecnologia.

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) também já teria seu presidente escolhido: o ex-deputado estadual Samuel Almeida — que, inclusive, foi filiado ao PSDB e disputou em 2014 mandato de deputado federal.

Samuel Belchior, afilhado de Iris Rezende, era o plano A, porém o ex-deputado estadual não quer, de jeito nenhum, cargos na administração pública.