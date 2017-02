“Iris, cuide de sua base na Câmara”, alfineta José Nelto

Deputado estadual não quis tecer muitos comentários sobre suposta crise entre vereadores da base e prefeito, mas fez conselho ao colega de partido

Apesar de os deputados estaduais terem opinado bastante nas eleições de 2016, o clima atualmente na Assembleia Legislativa é de distanciamento das questões da política municipal. Questionados sobre a suposta crise entre apoiadores e o prefeito Iris Rezende (PMDB), alguns parlamentares preferiram não se envolver.

Foi o caso de Paulo Cézar Martins (PMDB), que se absteve de comentar se os vereadores realmente estariam sem respaldo do prefeito. José Nelto (PMDB), por sua vez, também não quis se alongar, dizendo que “Relacionamento de prefeito com vereador não cabe ao deputado estadual”.

Mesmo relutando entrar no assunto, no entanto, o deputado alfinetou o prefeito. “Isso é assunto da base do prefeito. Agora, eu vou dar um conselho para o prefeito Iris Rezende Machado: ‘Cuida da sua base no parlamento'”, aconselhou José Nelto.

Nas últimas semanas, defensores de Iris na última campanha, Zander Fábio (PEN), Paulo Magalhães (PSD), Clécio Alves (PMDB) e Sabrina Garcêz (PMB), reclamaram gestão da Prefeitura de Goiânia, manifestando insatisfação principalmente com a primeira-dama, Iris de Araújo (PMDB). Clécio, um dos mais ferrenhos defensores de Iris, chegou a dizer que está sendo tratado “oposição” pela atual administração.