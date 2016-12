Iris convoca vereadores eleitos do PMDB

Encontro será na manhã desta segunda-feira (16/12) no escritório político do prefeito eleito

Os três vereadores eleitos em Goiânia pelo PMDB foram convocados, nesta segunda-feira (26/12), para uma reunião no escritório político do prefeito eleito Iris Rezende, também do PMDB.

O encontro tem um só item na pauta: eleição da mesa diretora. O decano peemedebista estaria preocupado com a ascensão de outros grupos — como o G-13, que pode bancar Milton Mercêz (PRP) — na articulação para a mesa.

Andrey Azeredo, Clécio Alves e Wellington Peixoto disputam, internamente, a indicação do PMDB para presidir a Casa. O último, hoje, é o mais cotado. Amanhã, ninguém sabe.