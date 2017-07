Irapuan Costa Júnior lança dois livros no Palácio das Esmeraldas

Recepcionado por Marconi e Valéria Perillo, ex-governador e colaborador do Jornal Opção apresentou obra que traduziu do filósofo inglês Herbert Spencer

O ex-governador e colaborador do Jornal Opção, Irapuan Costa Júnior, apresentou, em sessão solene no Palácio das Esmeraldas, duas novas obras: “Jogo da Memória — Lembranças, Livros e História” e “Primeiros Princípios”, do filósofo inglês Herbert Spencer (1820-1903), traduzido por Irapuan.

Marconi e Valéria Perillo receberam, na noite da última segunda-feira (8/12), familiares e convidados do ex-governador, que é pai da secretária da Fazenda, Ana Carla Abrão Costa, fruto do primeiro casamento dele com a senadora Lúcia Vânia (PSB).

“Estamos muito felizes em abrir mais uma vez o Salão Dona Gercina Borges para um evento cultural. Este palácio já virou há muito tempo uma espécie de ‘casa de cultura’”, afirmou Marconi.

Até agora inédito em língua portuguesa, mesmo ante os 153 anos de lançamento, Primeiros Princípios é considerado um dos livros mais influentes do século XIX, por ampliar a discussão do evolucionismo de Charles Darwin. “Extrapolou os limites da biologia”, diz a sinopse da Ex Machina.

“Um livro que me chamou atenção há muitos anos, quando li. Sempre me perguntava ‘por quê’ não havia sido traduzido e nunca encontrei explicação convincente. Cansado de procurar explicação, resolvi então traduzir para que este ‘mistério’ desapareça de uma vez por todas”, discursou Irapuan.

A outra obra, Jogo da Memória, reúne histórias vividas pelo ex-governador. Mais do que registros históricos, segundo ele, têm intuito de prover entretenimento. “São episódios que eu vivi. Um livro leve, feito para diversão. Um livro que a gente digere, enquanto está lendo”, classificou Irapuan, que entregou exemplares ao governador Marconi.

O ex-governador, que fará 78 anos no próximo dia 23, agradeceu a disposição de Marconi e Valéria Perillo em recepcionar o lançamento. “Faz parte do caráter do casal”, afirmou.

Fez referência também àqueles que considera seus incentivadores, Hélio Moreira (escritor e presidente da Academia Goiana de Letras), Aidenor Aires (poeta e ex-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás), e Euler de França Belém (jornalista, editor-chefe do Jornal Opção).

“Me incentivam a escrever, embora, aos quase 80 anos eu seja um iniciante nas letras”, agradeceu. Ele mencionou a esposa, Sueli, que o ajudou na revisão “Leu as 500 páginas do Spencer pelo menos duas vezes, procurando os erros, tentando fazer melhor o texto”, lembrou. A renda obtida com a venda dos livros no lançamento, de acordo com o ex-governador, será doada para Associação de Combate ao Câncer de Goiás.

Irapuan Costa Júnior foi prefeito de Anápolis entre 1973 e 1974. Em seguida, governou Goiás de 1975 a 1979. Eleito deputado federal, exerceu mandato nos anos de 1983 a 1987. Foi Senador da República de 1987 a 1995, ocasião em que participou da Assembleia Nacional Constituinte. Exerceu também o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios.

“Um grande governador que se dedicou muito à Cultura. Todos reconhecem que Irapuan, enquanto governador, enquanto prefeito, sempre valorizou as artes, sempre valorizou a Cultura”, destacou Marconi em discurso. “Irapuan Costa Júnior muito me ensinou e muito me estimulou em minha caminhada”, revelou Marconi.

Ano passado, Irapuan reuniu artigos crônicas publicados no Jornal Opção e os publicou em um livro sob o título “Teimosas Lembranças”.

Estiveram presentes, ainda, secretários Ana Carla Abrão (Fazenda), Raquel Teixeira (Educação, Cultura e Esporte) e Frederico Jayme (Gabinete); a presidente do Tribunal de Conta do Estado de Goiás, Carla Santillo; o presidente do PSDB de Goiás, Afrêni Gonçalves; o presidente da Saneado, José Taveira; e autoridades de todo o Estado.