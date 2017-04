Investigações sobre seita Essenium sugerem que “sexo forçado” não aconteceu

Segundo delegado responsável, investigações aguardam apenas resultado de perícia. Mas, de antemão, afirma que o suspeito pode ser indiciado somente por estelionato

As investigações envolvendo denúncias de sexo forçado e estelionato em uma seita criada em Goiânia encaminham para o fim sem a comprovação de crime sexual. Em entrevista ao Jornal Opção nesta quarta-feira (19/4), o delegado Izaias de Araújo Pinheiro disse que aguarda apenas resultado de perícia, mas, de antemão, disse que o suspeito pode ser indiciado somente por estelionato.

Mesmo já tendo ouvido ao menos três vítimas, o delegado afirma, agora, que os depoimentos envolvendo as denúncias de abuso “são principalmente de familiares” e sinaliza que ainda não há provas que caracterize o crime.

Diego Morais, o líder da seita Essenium, já foi ouvido pela polícia. Durante o depoimento, ele negou qualquer prática ilícita ou contato sexual com seus seguidores. A corporação também ouviu membros da seita, que reforçaram o que foi dito pelo suspeito.

O laudo da perícia feita na sede da seita, que fica no Setor Sul, para saber se há evidências dos abusos não possui previsão para ficar pronto.

Estelionato

Além dos abusos, o fundador da Essenium é investigado por estelionato. O delegado Isaías de Araújo Pinheiro explicou à reportagem que Diego teria colocado o aluguel de imóveis em nome de seguidores e nunca pagou, obtendo vantagem financeira ao enganar pessoas.

Sobre a denúncia, Diego Morais se limitou a dizer em depoimento que as vítimas tinham conhecimento que seus respectivos nomes estavam sendo usados.

Essenium

A Essenium é, segundo definição em sua página no Facebook, uma “instituição de conhecimento avançado e aplicado”, baseada em três primícias básicas: ciência, filosofia e tecnologia. Ela visa, conforme publicação na rede social, o “aprimoramento mental do homem, com técnicas modernas e devidamente construídas para este novo mundo”.

Por trás de toda esta espiritualidade, entretanto, se escondem denúncias graves e que podem estar afetando centenas de famílias da capital. Conforme relatos, as pessoas eram hipnotizadas durante as sessões e os membros não teriam consciência do que ocorria. O fundador da seita convidava os jovens para “rituais de evolução espiritual” e, durante o processo, se aproveitava do momento em que eles estariam inconscientes para cometer os abusos.