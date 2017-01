Internautas destilam ódio ao tentar “justificar” AVC de Marisa Letícia

Esposa do ex-presidente Lula foi internada nesta terça-feira em estado grave

Internada em estado grave no Hospital Sírio Libanês diagnosticada com um AVC hemorrágico, a ex-primeira-dama Marisa Letícia tem sido alvo de ódio de internautas no início da noite desta terça-feira (24/1).

Nas redes, usuários tentam “justificar” o ocorrido dizendo que a esposa do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) está “pagando pelo que fez”. Outros ainda tiram sarro do estado de Marisa e chegam a comemorar.

Em compensação, parte da web, independente de posição de político-ideológica, tem publicado mensagens de apoio, torcendo pela recuperação da esposa de Lula.

O grande legado de Dona Marisa na história do país foi ter feito decoração cafona num sítio que o marido dela jura que não é dele. Ah, vá! — A.C.T. Buonaventura (@actbuonaventura) January 24, 2017

Dona Marisa se for verdade o AVC já começou a pagar.. — eli costa (@elimmcosta) January 24, 2017

Conheço vários que perderam tudo por causa do maridão da Dona Marisa Letícia. Eu tenho pena é do Capeta que vai ter de receber essa tralha! — Doutor Carlão (@mary381922) January 24, 2017

Dona Marisa Leticia tá tortinha no hospital? Ahhhhh, que peninha :( — Matt Ryan q o parta (@Inexoravel_me) January 24, 2017