Internado em UTI, ex-prefeito Nion Albernaz tem quadro regular

O tucano foi admitido no Hospital do Coração na noite da última terça-feira (16/5). Segundo boletim, ele está consciente e respira sem ajuda de aparelhos

O quadro de saúde do ex-prefeito de Goiânia Nion Albernaz (PSDB) é regular, diz boletim médico divulgado na manhã desta quarta-feira (17/5).

O tucano, de 87 anos, foi internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital do Coração, no Setor Oeste em Goiânia, na noite da última terça-feira (16/5) com quadro de insuficiência cardíaca.

Segundo informações do hospital, ele está consciente e respira normalmente, sem ajuda de aparelhos. Ainda não existe previsão de alta.