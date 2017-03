“Integração entre governo e Assembleia facilitam atração de investimentos”, diz Vitti

Presidente do Legislativo acompanha o governador Marconi em missão no Oriente Médio

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, José Vitti (PSDB), afirmou que a integração entre o governo estadual e o Legislativo é “facilitadora” no processo de atração de investimentos internacionais ao estado.

Integrante da missão goiana liderada no Oriente Médio, o deputado estadual participou da assinatura do protocolo de intenções entre o governo de Goiás e a empresa de armamentos Caracal. O projeto inicial é investir R$ 10 milhões na instalação de uma fábrica de armas no estado, com a geração de 600 empregos diretos.

Segundo ele, os acordos comerciais celebrados por Goiás no exterior dependem de chancela da Assembleia. “Como o relacionamento do governador Marconi Perillo com a Assembleia é profícua e extremamente respeitoso, não há dificuldade em aprová-los”, lembrou.

Na reunião com a direção da Caracal, Vitti ressaltou que Marconi Perillo possui base sólida, o que dá muita segurança às tratativas com o investidores. “Dos 41 deputados, o governador tem o apoio de 31 parlamentares”, arrematou.