Inmet prevê chuvas em Goiânia para a próxima semana

Frente fria vem de Minas Gerais e traz pancadas de chuva, porém temperaturas continuam altas em setembro e outubro

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em Goiás confirmou a possibilidade de pancadas de chuvas para a próxima semana na capital goiana. A meteorologista e chefe estadual do órgão, Elizabete Alves Ferreira, informou que a instabilidade do tempo já começa no sudoeste do Estado na fim desta semana e que a tendência é que a frente fria chegue a Goiânia em breve.

Seguindo o alinhamento da frente fria vinda da região Sudeste do país, a tão esperada chuva chega no início da semana que vem. De acordo com a especialista, a taxa de umidade no ar já vem apresentando melhora durante a semana: enquanto atingiu 12% na terça-feira (13/9), aumentou para 14% nesta quarta-feira (14) e deve chegar aos 20% na quinta-feira (15).

As temperaturas, entretanto, não vão diminuir muito, alertou Elizabete. A tarde de quarta-feira registrou mais de 36 ºC e não deve cair tão cedo. “Setembro e outubro fazem parte do período quente, as temperaturas nesses meses são mais elevadas. Com a chuva, deve diminuir para 33 ou 32 ºC. Melhora um pouco, mas continua alto”, explicou a representante do Inmet.