Inep libera consulta das notas do Enem

Ministério da Educação deve divulgar ainda nesta quarta (18) as datas do Sisu e uma consulta pública para futuras alterações do exame

O Ministério da Educação liberou no fim da manhã desta quarta-feira (18/1) as notas do Enem 2016 para consulta através do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas (Inep).

Os candidatos podem acessar as notas de cada uma das quatro provas – ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e matemática – e da redação, que teve como tema a intolerância religiosa no Brasil. Para consultá-las, o candidato deve fazer login no site do Enem com dados pessoais e senha. Quem perdeu a senha, pode resgatá-la no botão ‘esqueci minha senha.’

Em 2016, cerca de 6 milhões de candidatos fizeram a prova. No Sisu deste ano, as instituições de ensino superior terão possibilidade de alterar pesos e notas mínimas do Enem ao selecionarem seus alunos.

O resultado final é calculado pelo método da chamada Teoria de Resposta ao Item (TRI), que estabelece que o valor de cada questão varia de acordo com o número de erros e acertos. Assim, caso a questão tenha sido respondida corretamente por muitos alunos, valerá menos. Se poucos tiverem acertado, valerá mais.

Além das notas dos estudantes, também devem ser divulgadas nesta quarta-feira (18/1) as datas do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e lançará consulta pública sobre a prova, em coletiva que será concedida pelo titular do MEC, Mendonça Filho.