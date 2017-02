Incêndio destrói parte de agência da Caixa Econômica Federal em Goiânia

Incêndio que ocorreu por volta das 21h30 da noite atingiu térreo do prédio. Polícia investiga origem das chamas

A polícia técnico-científica investiga a origem de um incêndio que destruiu parte da agência bancária da Caixa Econômica Federal da Avenida Goiás, no centro de Goiânia, na noite do último domingo (12/2).

Por volta das 21h30 da noite, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás foi acionado para combater as chamas no local. Foram mobilizadas seis viaturas e gastos 2,1 mil litros de água, mas o fogo ficou contido apenas no térreo do prédio, na área próxima aos caixas eletrônicos e foi apagado antes que se alastrasse. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações do corpo de bombeiros, apesar de ter sido um incêndio considerado de pequena proporção, houve muita fumaça e ação de combate chamou a atenção de curiosos. O prejuízo foi apenas material, com parte de equipamentos e móveis bastante danificados e/ou completamente destruídos.