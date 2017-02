Incêndio destrói casa na região central de Goiânia

Policiais militares resgataram morador que estava bêbado e trancado dentro da residência. Todo o teto foi destruído pelo fogo

Um incêndio considerado de grandes proporções destruiu uma casa no setor Centro Oeste, região central de Goiânia, na tarde deste domingo (26/2). Uma equipe de patrulhamento da Polícia Militar que passava pelo local efetuou o resgate do morador Gilmar Fernandes de Freitas, de 59 anos, que estava trancado dentro do imóvel.

Antes de o socorro chegar, vizinhos tentaram abrir o portão da casa, que teve que ser descarrilhado pelos agentes militares, para salvar o proprietário que, segundo a polícia, apresentava sinais de embriaguez.

Após retirar o morador para fora tentaram mais sem êxito a utilização de uma mangueira de jardim para apagar as chamas.

Até a chegada do corpo de bombeiros, o fogo chegou a atingir até 4 metros de altura, destruindo todo o telhado da casa, bem como quase todos os pertences que estavam na residência. Ainda não se sabe a origem do incêndio, mas a situação foi controlada.