Incêndio atinge comunidade na zona leste de São Paulo

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram enviadas 16 viaturas para o local e não há registro de vítimas

Um incêndio de grandes proporções atinge — na tarde desta quinta-feira (29/12) — uma favela no bairro de Cangaíba, que fica na zona leste de São Paulo, perto da fronteira com Guarulhos. De acordo com informações do Estadão, ainda não se sabe o que deu início o fogo que já se espalhou por diversas casas.

O Corpo de Bombeiros afirmou que, a princípio, não há vítimas. Foram enviadas 16 viaturas para o local, que é de difícil acesso. O incêndio está localizado bem no meio da comunidade.