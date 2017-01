Incêndio atinge Casa da Acolhida durante madrugada

No momento do incidente, 150 pessoas estavam no local de abrigo para pessoas em situação de rua. Ninguém ficou ferido

Um incêndio atingiu parte da sede da Casa da Acolhida Cidadã no setor Campinas, em Goiânia, na madrugada desta terça-feira (24/1). O fogo começou por volta de 3h20 da manhã e foi controlado em cerca de 1h30. Sete viaturas e aproximadamente 30 agentes do corpo de bombeiros foram mobilizados para o combate às chamas. Ainda não se sabe o tamanho dos prejuízos.

A Casa da Acolhida Cidadã fica na Rua Minas Gerais, setor Campinas e abriga temporariamente famílias e adultos em situação de rua. No momento do incêndio, 150 pessoas estavam no local. Ninguém ficou ferido.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas as chamas teriam iniciado no almoxarifado do estabelecimento, no primeiro andar. A casa da acolhida tem três andares, sendo o primeiro composto por uma recepção, cozinha, refeitório e banheiros. No segundo andar, o espaço é reservado aos homens solteiros, com uma sala de televisão, banheiros, espaço para a realização de curativos que se façam necessários. No terceiro andar, o espaço é reservado à famílias e mulheres e também conta com uma sala de televisão, banheiros e uma brinquedoteca para as crianças.