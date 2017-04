Inauguração da Senhora leva centenas de pessoas para a fila, em Goiânia

Multimarcas de cosméticos francesa fez lançamento com promoção e presença de ator global e atraiu muita gente nesta sexta-feira (31/3)

A rede de multimarcas francesa Sephora abriu as portas da sua primeira loja em Goiânia nesta sexta-feira (31/3), depois de muita expectativa. Além da chegada da marca em si, o lançamento com a presença do ator Malvino Salvador e promoção para as primeiras clientes a chegarem no local atraiu algumas centenas de pessoas.

A loja, cujo catálogo tem mais de 200 marcas, incluindo Benefit, Caudalie, MAKE UP FOR EVER, NARS, Marc Jacobs Beauty, Urban Decay e a sua própria, chamada Sephora Collection, estava lotada, com maquiadores apresentando os produtos e ajudando as clientes a escolherem os tons certos entre bases, corretivos e pós.

Neste sábado (10/4) e domingo (2), a comemoração continua com a presença maquiadores e profissionais das marcas na loja para apresentar os produtos e ensinar as clientes a utilizá-los, com DJ e coquetel.

Seguindo os padrões internacionais da marca, a loja tem espaço para as unhas, o Nail Studio; para cuidado de pele, o Skincare Solutions; seleção de produtos de até R$ 129,90 na chamada Beauty-To-Go; os favoritos do público, no chamado Sephora Favorites. A loja conta ainda com o Beauty Studio, que é um espaço reservado para conhecer os produtos da loja.

Na Sephora do Flamboyant estão disponíveis também diversos serviços de maquiagem: Makeup Express, Hair Express, Skincare Express e Full Make Up (aplicação completa de maquiagem com duração de até 45 minutos e custo de R$ 250,00, o qual é totalmente revertido a produtos da escolha da cliente).