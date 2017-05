IFG forma a primeira turma de Engenharia Civil do campus Aparecida de Goiânia

Curso é o único da área oferecido no período noturno em uma instituição pública de ensino em Goiás. Cerimônia será no teatro do campus Goiânia

A primeira turma de Engenharia Civil do Instituto Federal Goiano (IFG) de Aparecida de Goiânia se forma nesta sexta-feira (5/5). A data é histórica porque este é o único curso de engenharia a ser oferecido no período noturno em uma instituição pública de ensino em Goiás.

Para o IFG, a abertura deste curso representou e continua sendo uma oportunidade inédita para jovens trabalhadores que querem se formar em engenharia mas não têm tempo para cursar a faculdade durante o dia.

Os formandos escolheram homenagear o engenheiro Paulo César Pereira, reitor do IFG à época da implantação do campus Aparecida de Goiânia, dando o nome dele à turma. A cerimônia será às 20 horas, no teatro do campus Goiânia do IFG.