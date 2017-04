Idosa conhecida como “vovó do tráfico” é presa pela terceira vez no interior de Goiás

Mulher de 62 anos mantinha um ponto de venda de entorpecentes em sua residência

Uma idosa de 62 anos foi presa pela terceira vez no município de Luziânia, no Entorno de Brasília, suspeita de tráfico de drogas. Conhecida como “Vovó do Tráfico”, Maria da Conceição Amaral da Silva foi atuada em flagrante nesta quinta-feira (6/4).

De acordo com o delegado Rodrigo Mendes, policiais civis iniciaram as investigações e constataram que Maria da Conceição mantinha em sua residência um ponto de venda de entorpecentes. No local, foram apreendidas seis porções de maconha e uma quantia de R$ 130.

Dois usuários de drogas da cidade foram conduzidos até a delegacia e confessaram que haviam ido até a residência da idosa.