Identificadas as duas mulheres que morreram no acidente aéreo em Paraty

Maira Helatczuk e Maria Hilda Panas, sua mãe, estão entre vítimas da queda da aeronave na última quinta-feira

O Grupo Emiliano informou, em nota, que as duas passageiras do avião que seguia para Paraty na última quinta-feira (19/1) e caiu no mar na Ilha Rasa, no litoral da cidade, eram Maira Lidiane Panas Helatczuk, 23 anos, e a mãe dela, Maria Hilda Panas, 55 anos.

Maira era massoterapeuta e prestava serviços a Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, dono do avião, que passava por tratamento no ciático. Maria Hilda, professora da rede infantil de ensino, veio de Juína, no Mato Grosso, visitar a filha, que morava em São Paulo. Carlos Alberto as convidou para um fim de semana em Paraty.

No avião, também estavam o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, o dono do grupo, Carlos Alberto Filgueiras, e o piloto da aeronave, Osmar Rodrigues. Na nota, o Grupo Emiliano também registra seus sentimentos e condolências para a família e amigos e informa que está prestando apoio e informações aos parentes das vítimas.

O Corpo de Bombeiros terminou na manhã desta sexta-feira (20) o trabalho de resgate dos corpos que estavam presos à fuselagem do avião.