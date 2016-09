Hugol é homenageado em sessão especial da Câmara Municipal de Goiânia

Evento destacou importância do hospital para a cidade e ressaltou que em um ano Hugol já se tornou referência na saúde pública de Goiás

O Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) completou um ano de funcionamento e recebeu homenagem da Câmara Municipal de Goiânia em sessão especial realizada na noite da última quarta-feira (31/8). A sessão reconheceu a relevância dos serviços prestados pelo hospital à saúde de Goiânia.

A vereadora e presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, Dra. Cristina Lopes (PSDB), ressaltou que o Hugol já se tornou referência na saúde pública do Estado de Goiás. A vereadora, que propôs a homenagem, destacou ainda áreas em que o hospital vem se sobressaindo, como a ala para atendimento de queimados, a traumatologia pediátrica, o atendimento de urgências urológicas e o banco de sangue próprio.

Ao final da sessão, cerca de 80 pessoas entre colaboradores que se destacaram e que se dedicaram para a implantação da unidade hospitalar, a primeira voluntária do Hugol e autoridades políticas importantes para a idealização e execução do projeto foram homenageadas.

Todos receberam um diploma de honra ao mérito das mãos das autoridades: Dr. Leonardo Vilela, Secretário de Estado da Saúde de Goiás – nesse ato representando o Governador Marconi Perillo, vereadora Dra. Cristina e do Dr. Sérgio Daher, superintendente executivo da AGIR – Associação Goiana de Integralização e Reabilitação, organização social que gerencia o HUGOL.

O diretor geral do Hugol, Dr. Hélio Ponciano, enfatizou a importância dos colaboradores do hospital. “Meus agradecimentos a cada pessoa da nossa equipe que tem dedicado sua vida para o HUGOL se tornar o que é hoje e para o desenvolvimento constante do muito que ainda será. Gerenciar um hospital é administrar diariamente uma série de processos, pessoas e projetos complexos que culminam essencialmente nos cuidados com a vida, por isso os resultados positivos têm ainda um sabor mais aprazível. Esse primeiro ano mostrou que o planejamento inicial, conduzido com muito zelo e transpiração, está se cumprindo. Essa homenagem recebida hoje é o reflexo disso”, declarou.