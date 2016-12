Hugo é destaque em revista de circulação nacional

Revista Brasil+, do Movimento Brasil Competitivo, aborda a forma de gestão por Organizações Sociais no Hospital de Urgências de Goiânia

O Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) foi destaque na edição de dezembro da Revista Brasil +, publicação do Movimento Brasil Competitivo. A reportagem citou a “revolução” que a unidade de Saúde está passando com a gestão por organização social. Após quatro anos sob administração da OS Instituto Gerir, segundo a matéria, “tudo melhorou, da assistência à gestão” .

A reportagem mostra que, nesse período, o Hospital passou de 235 leitos para 407 — um acréscimo de 73% — e ainda aumentou os leitos de UTIs, saltando de 44 para 58. O número de cirurgias mensais também aumentou, indo de 771 para 1104.

Outro ponto importante ilustrado na reportagem diz respeito à segurança dos pacientes. Antes de a OS assumir, a taxa de infecção dos pacientes internados na UTI era de 72%, caindo para 9% atualmente. Também houve redução dos custos em alguns serviços, com o caso de órtese e prótese.

Em 2012, eram gastos cerca de R$ 1 milhão; atualmente a OS tem uma despesa de aproximadamente R$ 350 mil com esse mesmo procedimento. O superintendente do Instituto Gerir, David Correia, comentou na matéria que com esse novo modelo de administração foi possível “dar um caráter profissional ao Hugo, quebrando assim um paradigma no que diz respeito ao serviço público”.

O governador Marconi Perillo (PSDB) afirmou, à reportagem, “é preciso ter um critério extremamente eficiente e seletivo para o chamamento das organizações sociais, que efetivamente tenham expertise e eficiência na gestão das áreas do Estado”.

Os resultados positivos para o Hugo, após a gestão por OS, têm chamado a atenção de outros Estados, assim como foi mencionado na matéria, tanto que muitos secretários vieram a Goiás conhecer este modelo de gestão. Outro fato citado é que a administração por Organizações Sociais, além de chegar à área da Saúde, também expandiu para a área da Educação.