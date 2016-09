Hospital do Servidor Público deve ser concluído em dezembro

Início do atendimento está previsto para primeiro semestre do próximo ano

Já em fase de acabamento, as obras do Hospital do Servidor Público (HSP), neste mês de setembro, estarão focadas na pavimentação dos estacionamentos. A previsão é de que o hospital esteja totalmente concluído até dezembro deste ano e o início do atendimento no primeiro semestre de 2017.

Nesta quarta-feira (31/9) o presidente do Ipasgo, Francisco Taveira Neto, visitou as obras de construção do Hospital e a Unidade de Atendimento Médico Ambulatorial. No ambulatório, ele foi conhecer o atendimento de pré-natal, serviço que está sendo oferecido pela unidade desde o último dia 29. Já no HSP, Taveira Neto, foi verificar o andamento das obras.

Junto com o diretor da empreiteira que está construindo o Hospital, Ulisses Ulhôa, e da engenheira responsável pela obra, Vanessa Andrade, o presidente percorreu as diversas alas da unidade. Os técnicos explicaram que a construção caminha para a finalização. Algumas alas estão na fase de acabamento. É o caso do bloco de administração, de atendimento, dos consultórios e da recepção de exames.

Os 40 apartamentos e 38 enfermarias também receberam revestimento, forro e a pintura já foi iniciada. Nessas alas as instalações elétricas e hidráulicas já foram concluídas e nos corredores, revestimento, rodapés e bate-macas estão prontos e o forro está sendo instalado. Os vidros das janelas também já foram todos colocados.

A Unidade de Tratamento Intensivo também já entrou na fase de acabamento, com a instalação de piso e forro. Já a UTI neonatal deve entrar nessa etapa na próxima semana. O centro cirúrgico está com o contrapiso pronto. O bloco de serviços que vai abrigar a lavanderia e os serviços de nutrição será o último a ser concluído. Atualmente a ala está na obra bruta, com paredes e cobertura sendo erguidos.

Segundo Vanessa Andrade, os equipamentos de ar-condicionado já foram adquiridos e a instalação das centrais estão concluídas. Os elevadoresestão sendo montados. No mês de agosto, a construtora iniciou a parte de implantação entre os blocos, que é uma espécie de urbanização da parte externa que fica entre cada bloco.

O Hospital

A unidade é dividida em oito blocos, sendo que bloco A vai sediar a administração. Na parte térrea, o bloco B vai abrigar os 18 consultórios ambulatoriais. O bloco C vai abrigar o atendimento de emergência. As salas de exames radiológicos e laboratoriais também ficarão na parte de baixo. No primeiro andar vão ficar os 40 apartamentos e as 38 enfermarias, que serão humanizadas, com apenas duas camas em cada quarto, totalizando 76 leitos.

O banco de sangue e a sala de quimioterapia ficarão no segundo andar, assim como a sala de esterilização e o centro cirúrgico, com oito salas de cirurgia. No bloco ao lado, ficarão as UTIs, sendo que 10 são de leitos pós-cirúrgicos. O centro cirúrgico terá uma laje técnica específica para a manutenção dos equipamentos.

A unidade está sendo construída em um terreno de 21.455,69 metros quadrados, localizado na Avenida Dom Abel esquina com a Avenida SC-01, no Parque Acalanto, região Sul de Goiânia, utilizando recursos próprios do Instituto. As obras foram iniciadas em janeiro de 2015. (Do Goiás Agora)