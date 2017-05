Hospital Araújo Jorge promove feijoada beneficente para o combate ao câncer

Convites custam R$ 35,00 e crianças menores de oito anos não pagam

A Associação de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG), por meio da Coordenação de Voluntários do Hospital Araújo Jorge, realizará neste sábado (20/5), das 12h às 14h, a 27ª Feijoada Beneficente, na Churrascaria do Clube Ferreira Pacheco. Toda a renda obtida com a feijoada será revertida para o combate ao câncer

O evento conta com show dos cantores Willian José e Miriam e da banda Página 3.

Os convites estão sendo comercializados na Coordenação de Voluntários do Hospital Araújo Jorge e o investimento é R$ 35,00 (trinta reais) por pessoa, sendo que crianças menores de oito anos não pagam.

Na compra acima de 10 convites a entrega será gratuita na região de Goiânia e Aparecida de Goiânia.

Serviço

27ª Feijoada Beneficente da ACCG

Data: 20/05/2017

Horário: das 12h às 14h

Local: Churrascaria do Clube Ferreira Pacheco

Informações: 62 3243-7141 / 3243-7285