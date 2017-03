Hora do Planeta: shopping de Goiânia anuncia que vai desligar luzes por uma hora

O ato ocorre neste sábado (25) e faz parte de uma intervenção organizada pela WWF para mostrar a relevância de pequenas ações para a sustentabilidade e o meio ambiente

Promovida pela organização não governamental (ONG) WWF Internacional, a Hora do Planeta acontece em todo o mundo neste sábado (25/3). De acordo com a ONG, o ato serve para demonstrar preocupação com o aquecimento global. No Brasil, quem quiser participar do movimento deve apagar as luzes às 20h30 e deixá-las desligadas até as 21h30.

Em Goiânia, o Passeio das Águas Shopping anunciou sua participação na Hora do Planeta 2017 como parte das suas ações de sustentabilidade. O empreendimento reduzirá parcialmente as luzes durante 60 minutos para lembrar seus visitantes sobre a importância de todos no combate ao aquecimento global.

O shopping também desligará a iluminação do pilar principal da praça de alimentação e as luminárias decorativas. Além disso, na área externa as fontes de espelhos d’água serão desligadas. A iniciativa não interferirá no funcionamento das lojas do centro de compras.

A ação pretende ainda incentivar os frequentadores do shopping e moradores das regiões a aderirem ao projeto da WWF apagando as luzes de suas próprias residências. A campanha mostra a relevância de pequenas ações para a sustentabilidade e preservação do meio ambiente.