Homem se diverte em boia durante enxurrada em avenida de Goiânia

Aproveitando a tempestade que atingiu a capital nesta terça-feira (14), um rapaz tirou proveito do grave problema no Setor Parque Oeste Industrial

A chuva da tarde desta terça-feira (14/3) em Goiânia proporcionou um momento, no mínimo, inusitado para quem passava na Avenida Pedro Ludovico, no setor Parque Oeste Industrial. Um vídeo compartilhado no Facebook mostra um homem aproveitando a enxurrada para se divertir e vem ganhando as redes sociais.

Em cima de uma boia preta, ele desce a avenida aproveitando a força da água e cumprimentando as pessoas que estão na rua. Em alguns momentos a enxurrada chega a formar pequenas ondas e é possível escutar alguns gritos de comemoração em meio às risadas do vídeo.

“Só em Goiânia mesmo pra acontecer isso”, resume quem filmou a cena. Confira o vídeo: