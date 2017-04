Homem que matou vigilante em 2013 vai a júri popular nesta terça-feira

Crime ocorreu em frente a estabelecimento comercial em que vítima prestava serviço

O Tribunal do Júri da 3ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida vai julgar na manhã desta terça-feira (25) o homem acusado de matar o vigilante Paulo de Parso Florêncio em maio de 2013. O júri popular a ser realizado pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara será o primeiro feito no novo plenário do Fórum Desembargador Fenelon Teodoro Reis.

Giulliano Gennes Campos de Souza, de 30 anos, é acusado de ter feito vários disparos contra o vigilante Paulo de Parso, que prestava serviço em um estabelecimento comercial no Jardim da Luz. Paulo foi socorrido, porém não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Caso seja condenado por homicídio qualificado, Giulliano poderá pegar de 12 a 30 anos de reclusão em regime fechado.