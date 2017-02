Homem morre em tiroteio no Carrefour

Um homem morreu após troca de tiros dentro do supermercado Carrefour, na avenida T-9, na região Sudoeste de Goiânia na tarde deste domingo (5/2). Outras duas pessoas ficaram feridas. Uma delas, um policial, foi levado por um helicóptero do Grupamento de Radiopatrulha Aérea (Graer) para receber atendimento médico no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

As outras duas vítimas receberam atendimento de ambulâncias do Samu no local, uma delas foi encaminhada ao Hugo, mas a outra, um funcionário do supermercado, não resistiu aos ferimentos e morreu.

As primeiras informações dão conta de que os disparos teriam iniciado após uma discussão. Ainda não se sabe o estado de saúde dos dois feridos.