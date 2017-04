Homem ferido em confronto durante protesto em Goiânia está em estado grave

Ferido no rosto, Matheus Ferreira da Silva está sedado e respira por aparelhos no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo)

Matheus Ferreira da Silva, ferido durante manifestação da Greve Geral nesta sexta-feira (28/4), está em estado grave no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Segundo o hospital, o homem, de 33 anos, está sedado e passa por exames de imagem na unidade. Ele só respira por aparelhos e teve traumatismo crânio-encefálico e múltiplas fraturas. Veja abaixo a nota atualizada da unidade.

Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar (CBMGO) ainda durante o protesto e encaminhado ao Hugo. Segundo pessoas que estavam no local, a manifestação ocorria de maneira pacífica até que um grupo de pessoas com máscaras teria começado a jogar objetos contra os policiais.

A polícia interveio, mas, de acordo com a Polícia Militar (PM), a confusão teria sido entre os próprios manifestantes e os policiais teriam agido apenas para conter a situação.

Pelo Facebook, participantes do protesto dizem o contrário. Uma foto divulgada na internet mostra o instante em que um policial agride Matheus com um cassetete (Veja abaixo). Depois que ele foi agredido, um grupo fez cordão de isolamento para protegê-lo enquanto aguardava atendimento dos bombeiros.

A mobilização desta sexta-feira em Goiânia faz parte de um movimento nacional de greve geral, convocada por centrais sindicais e movimentos sociais, contra as reformas trabalhista e da Previdência do governo Michel Temer (PMDB).

Confira nota do Hugo:

O Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) informa que o paciente Mateus Ferreira da Silva, nascido em 6 de abril de 1984, deu entrada na unidade de saúde na tarde desta sexta-feira, 28 de abril, às 13 horas. Foi transportado até o Hugo pelo Corpo de Bombeiros. Seu estado de saúde é grave.Paciente está sedado e respira por aparelhos. Apresenta traumatismo cranioencefálico (TCE) e múltiplas fraturas. Passou por exames e avaliação multidisciplinar, na Emergência do Hugo, onde foi submetido a procedimentos na face com a equipe de bucomaxilofacial. Não há previsão cirúrgica. Neste momento, Mateus Ferreira recebe cuidados intensivos na Emergência do Hugo e será encaminhado para um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

*Atualizada em 16h42