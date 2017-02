Homem de 28 anos se afoga no lago do Jardim Botânico de Goiânia

Segundo Corpo de Bombeiros, vítima apostava “corrida” com o amigo quando não conseguiu mais nadar e se afogou

Um homem de 28 anos morreu, na tarde deste domingo (19/2), no Jardim Botânico de Goiânia, no Setor Pedro Ludovico. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o rapaz estava apostando com um amigo quem conseguiria atravessar primeiro um lago do local.

No meio do percurso, a vítima não conseguiu mais nadar e acabou se afogando. O amigo disse aos oficiais que tentou ajudá-lo, mas não obteve sucesso e terminou o percurso para chamar socorro. Quando os bombeiros chegaram, a vítima já havia falecido.

A profundidade do ponto onde o corpo foi encontrado, de acordo com os bombeiros, é de três metros.