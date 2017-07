Homem causa comoção ao postar vídeo logo após encontrar recém-nascida abandonada

Samuel Dias passava por uma praça quando ouviu o choro da criança que, segundo estimativas médicas, teria nascido poucas horas antes

Um homem de Campo Belo (SP) causou comoção nas redes sociais com um relato do momento em que ele encontrou uma recém-nascida abandonada em uma praça. Em um vídeo gravado poucos minutos depois de resgatar a menina, Samuel Dias, emocionado, conta como foi o caso: “Isso para mim está sendo uma vitória de Deus, algum chamado, não sei nem o que demonstrar”.

Segundo o depoimento, ele acompanhava a noiva até o ponto de ônibus para que ela fosse trabalhar quando os dois ouviram um choro, mas, pensando que era um bicho, ignoraram. Quando voltava para casa, no entanto, resolveu passar por um lado diferente do de costume. O choro se intensificou e, ao chegar próximo ao banco, Samuel viu a criança.

Ele conta que sua primeira reação foi pegá-la no colo e tentar acalmá-la e, em seguida, ligar para a Polícia Militar (PM) que, de acordo com ele, chegou rapidamente ao local. O bebê foi encaminhado para o pronto-socorro e o Conselho Tutelar também já foi acionado. A estimativa da médica que a atendeu é de que ela tenha nascido cerca de duas horas antes de ser encontrada, porque ainda estava com o cordão umbilical e com o corpo quente.

Confira o vídeo do momento em que Samuel encontra a criança: