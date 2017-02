Homem ameaça se jogar de prédio após assaltar supermercado em Goiânia

Segundo a PM, existe indícios de que estivesse sob efeito de drogas. Indivíduo foi detido e encaminhado para a central de flagrantes

Na tarde deste sábado (18/2), o Comando de Operações (Copom) do 1º Batalhão da Polícia Militar impediu que um homem se jogasse do alto de um prédio, no Setor Oeste, em Goiânia. A ação dos agentes acompanhou o indivíduo que havia furtado produtos do supermercado Extra, da Avenida D, e fugia em direção à Rua 10, quando subiu no teto de um prédio da região.

Segundo nota da polícia, o homem, ainda não identificado, subiu no prédio para tentar escapar da polícia e de populares que tentavam detê-lo. Ao chegar no topo do edifício, ele a todo tempo ameaçava se jogar e há indícios de que estaria sob efeito de drogas.

Por fim, os agentes conseguiram fazer a contenção do homem e, com o auxílio do corpo de bombeiros, ele desceu do telhado. De acordo com a PM, ele foi detido e encaminhado para a centra de flagrantes para identificação e providências cabíveis.