“Homem acima de 40 anos e sem diploma.” Veja perfil dos candidatos em Goiânia

Levantamento do Tribunal Superior Eleitoral mostra as características básicas dos goianienses que disputam cargos nas eleições deste ano

“Homem, empresário, acima de 40 anos, e sem diploma do ensino superior.” Dados estatísticos divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que este é o principal perfil dos candidatos nas eleições deste ano em Goiânia.

Ao todo, são sete candidatos aptos ao cargo de prefeito, sete a vice, e 689 candidatos a vereador. Deste total, o levantamento aponta que 275 possuem curso superior completo, o que representa pouco menos de 40%. Mais de 80 não possuem ensino fundamental e outros 112 não terminaram o Ensino Médio.

A ocupação mais frequente entre os candidatos é a de empresário, que apresenta 64 profissionais. Comerciantes, servidores públicos e advogados aparecem em seguida.

Outro dado interessante é que a maioria dos candidatos se declarou parda, totalizando quase 47%. Outros 44% se declararam brancos, 8% pretos e 1,5% amarelos. Quanto ao estado civil, 388 são listados como casados e 233 como solteiros. A maioria dos candidatos são homens

Os dados revelam também que quase 70% já passou dos 40 anos. A faixa etária com maior número de candidatos vai de 45 a 49 anos e a menor vai de 80 a 84 anos, que tem apenas um nome, o prefeitável do PMDB, Iris Rezende. Candidatos com 18 a 29 anos totalizam 64 nomes, o que representa 9,1%.