Hipermercado Extra encerra atividades no Setor Serrinha

Unidade da rede fechou as portas no último sábado (1º/4) e, agora, seguem em funcionamento apenas as da Avenida Portugal e do Buriti Shopping

A unidade Serrinha do hipermercado Extra fechou as portas em Goiânia no último sábado (1º/4). A partir de agora, a rede só terá duas lojas em Goiânia, uma na avenida Portugal, no Setor Marista, e outra ao lado do Buriti Shopping, no Setor Jardim Atlântico.

O anúncio do fechamento foi feito por um cartaz na porta do local. A rede não divulgou o motivo oficial do encerramento. O Jornal Opção entrou em contato, mas ainda não obteve resposta.