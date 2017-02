Hildo do Candango e governador do DF discutem plano de resíduos sólidos e de drenagem

Reunião contou com a presença de prefeitos do Entorno, do secretário da Secima, Vilmar Rocha e de diretores do Corsap

O prefeito de Águas Lindas, Hildo do Candango (PSDB), se reuniu nesta quarta-feira (22/2) com o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), o secretário do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos de Goiás (Secima), Vilmar Rocha (PSD), e prefeitos das cidades da região metropolitana de Brasília.

A reunião teve como pauta a eleição da nova mesa diretora do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos e das Águas Pluviais da Região Integrada do Distrito Federal e Goiás (Corsap). Representantes da diretoria do consórcio estiveram presentes no encontro que elegeu Hildo como diretor e Rollemberg como presidente do Corsap.

Na ocasião, também foi discutida a construção do plano de resíduos sólidos e de drenagem, que também engloba o município de Águas Lindas. Hildo ressaltou a importância do trabalho em conjunto para a elaboração deste novo plano.

“Como diretor, quero reafirmar meu compromisso com este consórcio e dizer que temos que caminhar a passos largos para que possamos buscar de forma eficaz a construção desse plano de resíduos sólidos e também do plano de drenagem, sei que todas as cidades serão beneficiadas com a criação deste plano inclusive o município de Águas Lindas”, disse.