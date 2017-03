Hildo do Candango garante recursos para retomada de obras no Complexo Pérola

Reunião com o vice-governador José Eliton contribuiu para o avanço na meta de asfaltar toda o município nesta gestão

O prefeito de Águas Lindas de Goiás, Hildo do Candango (PSDB), esteve em Goiânia nesta semana para se reunir com o vice-governador do Estado, José Eliton (PSDB). No encontro ocorrido nesta terça-feira (14/3) eles trataram sobre a captação de recursos para o andamento de obras de infraestrutura na cidade.

O prefeito conseguiu a liberação de recursos para que as obras do Complexo Pérola — que contempla os bairros Setor 01, Jardins Pérola I e II, Mansões Centro-Oeste e Mansões Village — sejam retomadas. Nos três setores serão realizadas obras de galerias de águas pluviais, asfalto e meios-fios. Após a assinatura de toda a documentação para liberação dos valores, se inicia o processo licitatório da empresa que conduzirá a empreitada.

Hildo explicou que sua meta é deixar toda a cidade de Águas Lindas asfaltada. Com a execução das obras no Complexo Pérola, 80% do município contará com asfalto. “Nosso próximo passo é buscar recursos para execução das obras nos bairros Coimbra, Jardim Guaíra, Portal e Solar da Barragem, Setores 09 ao 16, atingindo a meta deste mandato que é deixar 100% da cidade asfaltada” , explicou.