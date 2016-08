Hildo Candango destaca ações de sua gestão na valorização dos professores

Prefeito de Águas Lindas de Goiás concedeu complemento salarial de 56% e promoveu seminários e cursos de capacitação dos profissionais

Candidato à reeleição em Águas Lindas de Goiás, o prefeito Hildo do Candango destaca, entre suas ações no comando do município, sua atuação na gestão da educação municipal. Para ele, um dos pontos altos de seu mandato foi a valorização dos professores que trabalham nos colégios da cidade.

Ele ressalta, por exemplo, que em 2016, os professores receberam 56% de complemento salarial, valor que envolve incentivo profissional, titularidade e retroativo da titularidade. Além disso, Hildo promoveu seminários e cursos com professores e coordenadores pedagógicos da educação infantil. O objetivo, aponta, é capacitá-los para entrar em sala de aula.

Nestes cursos, os profissionais tiveram aulas sobre aprendizagem, métodos de avaliação, matemática, português, entre outros temas importantes para os alunos. “Há uma grande diferença entre aqueles que valorizam suas crianças, não pelo ter mas pelo ser e aqueles que negligenciam. Os que disseminam a educação certamente terão no futuro a recompensa, formando uma sociedade mais justa”, diz Hildo.

Para o prefeito, estas capacitações são fundamentais: “O aprimoramento do conhecimento, é um importante componente das políticas educacionais e valioso instrumento de apreensão dos propósitos pretendidos pelos seus motivadores”, ressalta. As ações no setor de educação proporcionam, defende, uma organização operacional prática nos exercícios técnicos nas áreas administrativa, pedagógica, de merenda escolar e do transporte escolar.