Hildo do Candango articula implantação de parque e captação de água da Barragem do Descoberto

Prefeito de Águas Lindas de Goiás, no Entorno, se reuniu com os governos de Goiás e de Brasília para fechar parceria

O prefeito de Águas Lindas de Goiás, Hildo do Candango (PSDB), se reuniu com secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Cidades, Infraestrutura e Assuntos Metropolitanos de Goiás, Vilmar Rocha (PSD), o secretário de Meio Ambiente de Brasília, André Lima, e representantes do consórcio Saneago/Caesb em Goiânia para tratar do compartilhamento da água da bacia do Rio Descoberto com o município de Águas Lindas.

Na reunião, também foram abordados temas como a importância da preservação da água e das cinco microbacias que estão localizadas dentro da cidade, a implantação do Parque do Descoberto e a futura captação de água da Barragem do Descoberto para abastecimento local.

A barragem abastece 75% da região do Distrito Federal e, com a inauguração da barragem do Corumbá, o quadro de abastecimento na região se tornará mais flexível, alternando a captação para que outras crises hídricas não ocorram.

“Este é um grande passo para o nosso município, não só pela captação de água da barragem para abastecimento da população, mas também pela implantação do nosso parque. Cuidar de nossas riquezas naturais é muito importante e trará muitos benefícios para a comunidade em geral”, comemorou o prefeito.