Heuler Cruvinel se reúne com Marconi e apresenta demandas do Sudoeste goiano

Deputado federal levou solicitações como a transferência da CPP do centro de Rio Verde e a reconstrução da GO-174 ao governador

O deputado federal Heuler Cruvinel (PSD) se reuniu, na manhã desta terça-feira (24/1), com o governador Marconi Perillo (PSDB) e vereadores para discutir demandas do Sudoeste goiano. Entre os assuntos debatidos, estava a transferência da Casa de Prisão Provisória (CPP) de Rio Verde do centro da cidade para outro local.

Também foram apresentadas demandas como o Centro de Atendimento Socioeducativo (Case), a reconstrução da GO-174, a conclusão das obras do anel viário, a formação de mais policiais militares e a recondução de servidores do Vapt-Vupt. Segundo o deputado, o vereador demonstrou apoio a todas as solicitações.

“Marconi sabe da importância que o Sudoeste representa para o Estado e sabe que qualquer esforço concentrado na região se reverterá em grandes benéficos para a população goiana como um todo”, afirmou.