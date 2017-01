Heuler Cruvinel e Thiago Peixoto podem contrariar PSD e apoiar Jovair

Partido dos dois deputados federais está em vias de fechar apoio ao atual presidente, Rodrigo Maia (DEM). No entanto, eles ainda não decidiram se seguirão legenda

O deputado federal Heuler Cruvinel (PSDB) confirmou, em entrevista ao Jornal Opção, que o PSD realmente deve fechar apoio ao atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), na sua tentativa de reeleição. A legenda já está consultando seus parlamentares para fechar a questão e, com a decisão, Rogério Rosso (PSD-DF) deve desistir de disputar.

Segundo ele, no entanto, mesmo que seu partido e do também deputado Thiago Peixoto (PSD) esteja em vias de fechar com o candidato do DEM, Thiago e ele irão se reunir na próxima quarta-feira (25/1) para decidir se votam em Maia ou em Jovair Arantes (PTB). “Jovair é nosso amigo, é uma pessoa de qualidade, preparada, Goiás ganharia muito com ele na presidência”, ressaltou.

Sobre a viabilidade da candidatura de Maia, questionada em duas ações no Supremo Tribunal Federal (STF), Heuler disse apenas que ele está confiante. De acordo com o deputado, Maia vem tranquilizando aliados ao convencê-los de que tem consistência jurídica e que vai conseguir sim participar da disputa.

Marcada para 1º de fevereiro, a disputa pela Presidência da Câmara envolve, além de Jovair, Maia e Rosso, o deputado André Figueiredo (PDT-CE). Quem vencer o pleito não só ocupará o cargo como será o primeiro na linha sucessória da Presidência da República, já que Dilma Rousseff (PT) sofreu impeachment em 2016.